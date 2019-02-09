CHP’nin omurgası ile oynandı

BUGÜN NELER OLDU

CHP'DEN 2014 genel seçimlerinde milletvekilliği için aday adayı olan Özlem Gözaçan Biçer, partisinden istifa ettiğini açıkladı. İstifa gerekçelerini sıralayan Biçer, "Atatürk'ün kurduğu, cumhuriyet ve demokrasinin savunucusu olan CHP'nin omurgasıyla oynanmıştır" dedi. Atatürk'ün 'CHP'nin sonuna dek benim partim olarak kalacağını nereden bilebilirim' sözüne atıfta bulunan Biçer, CHP'de yaşanan eksen kaymasına dikkat çekti.Biçer, Gökçen Özdoğan Enç'in listesinde AK Parti Muratpaşa Belediyesi meclis üyesi adayı olacağını duyurdu. Eczacı olan Biçer, "Bugün gelinen noktada sosyal demokrat kimliğim ve düşüncelerimden taviz vermeden yaşamakta olduğum Antalya, Muratpaşa İlçesi'ne en iyi hizmeti verebileceğim yerde AK Parti'deyim. Kadının gücü Muratpaşa'da hayırlı olsun" dedi.