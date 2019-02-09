Fethiye seri arıyor

BUGÜN NELER OLDU

2'NCİ Lig Kırmızı Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Fethiyespor, yarın deplasmanda kritik Darıca Gençlerbirliği maçına hazırlanıyor. Karagümrük'ü 2-0 yenerek alt sıralardan kurtulma mücadelesinde umutlanan Fethiyespor, 20 puanla 15. sırada bulunan Darıca Gençlerbirliği'ni deplasmanda yenerek bir seri yakalamak istiyor. Fethiyespor'da kaleci Fatih Kaldan ve Recep Yılmaz'ın dışında sakat oyuncunun bulunmadığı ifade edildi. Maçın hazırlıklarını Teknik direktör Tarık Daşgün yönetiminde yapan takımda futbolcuların oldukça neşeli ve hırslı olmaları dikkat çekti. Fethiyespor idmanını Başkan Mustafa Ferizcan da izledi. Fethiye Esnaf Odası Başkanı Mehmet Soydemir, Fethiyespor antrenmanını ziyaret ederek futbolculara moral verdi. Birlik ve beraberlik mesajı veren Başkan Ferizcan, "Takımımıza sahip çıkıldıkça başarılar da gelecektir. Hep birlikte takımımızın başarısı için kenetlenmek zorundayız" ifadelerini kullandı.