Gençler namağlup devam ediyor

HENTBOLUN altyapısını geliştirmek, sporcu sayısını çoğaltmak ve A takımlarında yeterli sayıda oynama fırsatı bulamayan sporculara kendilerini geliştirme imkanı yaratmak amacıyla düzenlenen Kadınlar Süper Gençler Ligi'nde 2'nci bölüm maçları tamamlandı.
MELERLER HARİKA
Muratpaşa Belediyesi, Kadınlar Süper Gençler Ligi 2'nci bölüm maçlarında Yenimahalle Belediyesi, Bornova Belediyesi, Gazi Gençlik Spor Kulübü ve Yalıkavak Spor'la aynı grupta yer aldı. Antalya'da Muratpaşa Belediyesi Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmalarda Paşa'nın genç melekleri 4'te 4 yaparak önemli bir başarı elde etti.
Paşa'nın genç melekleri, Kadınlar Süper Gençler Ligi'nde galibiyet serisini 7'ye, puanını 14'e çıkardı.