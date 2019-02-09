İftira kampanyaları başladı

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA seçim öncesi yalan kampanyaları yeniden başladı. Kentsel yenileme ve dönüşümü bekleyen Balbey ve Çalkaya mahalleleri iftiraların merkezi oldu. Bölgelerde 30 yıldır çözüm bekleyen sorunları çözen Antalya Büyükşehir Belediyesi, her iki bölgeyle ilgili de açıklama yaptı. Balbey Mahallesi'nin tamamı bir anda kamulaştırılarakyıkılacak şeklinde haberler yapıldığı vurgulanan açıklamada, bölge sakinleriyle ortak mutabakat ile çalışmaların yürütüleceği vurgulandı. Açıklamada şu ana kadar kamulaştırma işlemi yapılmadığı vurgulanırken, bu konunun sadece 10 metrekareden küçük hak sahipliklerinden kaynaklı çözümsüzlük konusunda gündeme gelebileceğine işaret edildi.Çalkaya bölgesinde yapılan imar çalışmaları ile vatandaşların parsellerinden yapılan yüzde 5 oranındaki kesintinin Hazine'ye verildiği, tapular üzerindeki şerhlerin Büyükşehir tarafından da kaldırılabileceği ve eski imar planları ile devam edilebileceği iddialarına ilişkin de açıklama yapıldı. Açıklamada, "Geçmiş tarihlerde yapılmış olan imar planlarının aynı şekilde korunması imar mevzuatı açısından mümkün değildir" denildi.