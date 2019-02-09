Kolay maç yok

BUGÜN NELER OLDU

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ligde artık kolay maç olmadığını söyledi.Yarın deplasmanda oynayacakları Göztepe maçının çok zor olacağını düşündüğünü anlatan Yalçın,dedi.Bu süreçte oyuncuları hazır tutmaya çalıştıklarını ifade eden SergenYalçın, "Skor almalarını istiyoruz. Son oynadığımız maçlar da iyiydi. Her maçta mücadele etmelerini, çok koşmalarını istiyoruz. Motive olarak, fizik güç olarak hazırlamaya çalışıyoruz" diye konuştu. Ligde kritik döneme girdiklerini dile getiren Yalçın,ifadelerini kullandı.SERGEN Yalçın, devre arasında istedikleri transferleri hemen hemen yaptıklarını kaydederek, şöyle devam etti: "Aldığımız oyuncular çok hazır durumda değil. Onları hazırlamak zaman alacak. Sural bir aydır antrenman yapmamış. Ozan Tufan'ın durumunu zaten biliyorsunuz. Steven Caulker'i aldık, o da 6 aydır futbol oynamayan birisi. son olarak Obi'yi aldık. Bir aydan beri sakat. Yetenekli oyuncular ama biraz gerideler. Bu sürede onlar, o aradaki zamanı kapatmaya çalışıyorlar, fizik güç olarak. Biz de adapte olduktan sonra onlardan en iyi şekilde yararlanmak istiyoruz."