Kolay maç yok

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ligde artık kolay maç olmadığını söyledi. Yalçın, oyuncularının lige motivasyonunun iyi olduğunu ve takım olarak daha iyi duruma gittiklerini ifade ederek, kendilerini iki zor deplasmanın beklediğini söyledi. GÖZTEPE GÜÇLÜ BİR TAKIM
Yarın deplasmanda oynayacakları Göztepe maçının çok zor olacağını düşündüğünü anlatan Yalçın, "Göztepe güçlü bir takım ve oyunsal olarak iyi bir karakter ortaya koyuyorlar. Arkalarında ciddi bir taraftar var ve bu büyük bir itici güç. Bizim için kolay olmayacak ama ligde oynanacak her maç zor olacak. Keza ardından Trabzon deplasmanı da çok zor geçecek. Bu maçlardan alacağımız skorlar, bizim bundan sonraki bakış açımızı, ligi nerede bitirebilirizin donelerini verecek. Ondan sonra oynayacağımız maçlar var. Hiçbiri kolay değil"
dedi. RİSKLİ YERDEYİZ
Bu süreçte oyuncuları hazır tutmaya çalıştıklarını ifade eden SergenYalçın, "Skor almalarını istiyoruz. Son oynadığımız maçlar da iyiydi. Her maçta mücadele etmelerini, çok koşmalarını istiyoruz. Motive olarak, fizik güç olarak hazırlamaya çalışıyoruz" diye konuştu. Ligde kritik döneme girdiklerini dile getiren Yalçın, "Takım olarak ikinci yarıya iyi başladık. Devre arası iyi bir dönem geçirdiğimizi düşünüyorum. Ama bu uzun bir süreç. İyi başlangıçlar, bir iki haftalık süreç için iyi, ama bizim için önemli olan bunun devamının gelmesi. Pozisyon olarak iyi bir noktadayız ama kesinleşmiş bir şey yok. Konumumuz hâlâ riskli bir yerde"
ifadelerini kullandı. TRANSFERLER İYİ AMA...
SERGEN Yalçın, devre arasında istedikleri transferleri hemen hemen yaptıklarını kaydederek, şöyle devam etti: "Aldığımız oyuncular çok hazır durumda değil. Onları hazırlamak zaman alacak. Sural bir aydır antrenman yapmamış. Ozan Tufan'ın durumunu zaten biliyorsunuz. Steven Caulker'i aldık, o da 6 aydır futbol oynamayan birisi. son olarak Obi'yi aldık. Bir aydan beri sakat. Yetenekli oyuncular ama biraz gerideler. Bu sürede onlar, o aradaki zamanı kapatmaya çalışıyorlar, fizik güç olarak. Biz de adapte olduktan sonra onlardan en iyi şekilde yararlanmak istiyoruz."