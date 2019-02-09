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Minderde Kepez fırtına gibi esiyor

Giriş Tarihi: 9.2.2019
Minderde Kepez fırtına gibi esiyor
BURSA'NIN Mudanya ilçesinde yapılan U23 Türkiye Kadınlar Güreş Şampiyonası'na 21 ilden 130 sporcu katıldı. Şampiyonada 50-53- 55-57-59-62-65-68-72-76 kilolarda yapılan eleme ve final müsabakalarında Antalya Kepez Belediyesi Spor Kulübü 82 puanla üçüncü oldu. Müsabakada takım arkadaşları içinde 72 kiloda mindere çıkan Fatma Zehra Kanlıada ve 68 kiloda mindere çıkan Havva Duran aldıkları sonuçlarla öne çıkan isimler oldu.

TÜTÜNCÜ TEBRİK ETTİ
ALINAN başarıdan dolayı takımı ve antrenörleri tebrik eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Kepezimizde çocuklarımız verilen imkânları başarıyla süslüyor ve bizleri gururlandırıyor. Aldıkları bu başarılar onları kariyer anlamında üst noktalara getiriyor. Sporcularımızın geleceklerine olumlu katkı sağlamaktan mutluyuz ve her zaman onların yanındayız" dedi.
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Minderde Kepez fırtına gibi esiyor
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