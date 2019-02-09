Sır cinayetten yasak aşk çıktı

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ANTALYA'NIN Kepez ilçesinde 4 ay önce pazar yerinde bir kişiyi silahla öldüren iki şüpheli tutuklandı. Olay, Düdenbaşı Mahallesi'nde kurulan pazar yeri içinde 31 Ekim 2018 tarihinde meydana gelmişti. Pazar esnafı Mehmet Hür'ün (34) silahla öldürülmesinin ardından polisin yaptığı çalışmalarda sonuca ulaşıldı.Polisin araştırmasında pazarcı Mehmet Hür'ün evli F.M. ile yasak aşk yaşadığı, F.M.'nin eşi B.M.'nin bunu öğrenmesi üzerine aralarında husumet oluştuğu tespit edildi. Olay günü B.M. ile arkadaşı Ö.V'nin, Hür'ü tabancayla öldürdüğü ateş edenin ise Ö.V. olduğunun iddia edildi. 3 adrese eş zamanlı operasyonda F.M, B.M. ve Ö.V gözaltına alındı. F.M., serbest bırakıldı, B.M ve Ö.V ise tutuklandı.