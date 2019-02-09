Şırnak’a dost eli

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da yaşayan hayırsever vatandaşlar, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı köylerde eğitim gören öğrencilere kışlık mont ve bot yardımında bulundu. Hediyelerini alan öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okundu.Antalya'da yaşayan eski Jandarma Komutanı Emekli Kurmay Albay Yusuf Kelleli, Hülya Altıner ve Süleyman Kilit, Beytüşşebap ilçesindeki köy okullarında okuyan öğrencilere 350 çift ayakkabı, 100 mont ve 100 çocuk pantolonu gönderdi. Beytüşşebap Kaymakamlığı, yardım kolilerini köy okullarında dağıtılmak üzere teslim alındı. Hediyeler, Akçayol, Boğazöğren, Mutluca, Bolağaç, Koyunoba, Ayvalık, Başaran, Aşağıdere ve Taşarası köylerindeki ilk ve ortaokullarda eğitim gören öğrencilere dağıtıldı.İlk defa hediye aldıklarını belirten öğrenciler, yardımları gönderen büyüklerine teşekkürlerini iletti. Murat Ermağan isimli öğrenci, ilk defa böyle güzel bir hediye aldığını söyledi. Ermağan, "Çok mutlu oldum. Kış gününde bu güzel ayakkabıları bize gönderen abi ve ablalarımıza çok teşekkür ederim" dedi. Belgin Akkoş isimli öğrenci ise, kendilerini unutmayıp hediye gönderenlere teşekkür etti. Sınıf öğretmeni Veli Saitoğlu da, "Hayırsever sayesinde soğuk günlerde çocuklarımız güzel bir mont ve ayakkabı almış oldu" dedi.