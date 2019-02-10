3 puan için gittiler

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor, bugün deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı için dün İzmir'e gitti. Bornova Stadı'nda 16.00'da başlayacak maçta Fırat Aydınus düdük çalacak.Öte yandan Aytemiz Alanyaspor'a bugünkü karşılaşma öncesinde güzel bir haber geldi.Yeni transfer Josef Sural'ın eşi Denisa'nın Prag'da bir kız bebek dünyaya getirdiğinin duyulması takımda sevinçle karşılandı. Yeni doğan bebeğe Melissa Denise adının verdiği bildirildi.Ev sahibi Göztepe bugünkü maça 3 eksikle çıkacak. Sarıkırmızılılarda kart cezalısı golcü Jerome'un yanı sıra sakatlıkları süren sol bek Traore ve forvet Ghilas'ın forma giyemeyeceği açıklandı. Göztepe ise sahaya Beto, Gassama, Titi, Reis, Agbenyenu, Poko, Borges, Castro, Halil, Serdar, Deniz 11'i ile çıkacak.