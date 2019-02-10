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Afganlı Mesude’yi öldürüp gömmüşler

Giriş Tarihi: 10.2.2019
Afganlı Mesude’yi öldürüp gömmüşler
Burdur'da boş arazide parçalanarak torbalara konulup, toprağa gömülü vaziyette kadın cesedi bulundu. Cesedin, kayıp olarak aranan 25 yaşındaki Afganistan uyruklu Mesude Haşimi'ye ait olduğu belirlendi.

GEÇEN AY KAYBOLMUŞTU
Bağlar Mahallesi Taşar Kuyu Sokak'ta boş arazide önceki gün saat 18.00 sıralarında toprağa gömülü ceset olduğu ihbar edildi. Olay yerinde polisin yaptığı incelemede, parçalanarak torbalara konulmuş kadın cesedi bulundu. Cesedin 9 Ocak 2019 tarihinden bu yana kayıp olarak aranan Afgan uyruklu Mesude Haşimi'ye ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
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Afganlı Mesude’yi öldürüp gömmüşler
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