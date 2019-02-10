Afganlı Mesude’yi öldürüp gömmüşler

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Burdur'daboş arazide parçalanarak torbalara konulup, toprağa gömülü vaziyette kadın cesedi bulundu. Cesedin, kayıp olarak aranan 25 yaşındaki Afganistan uyruklu Mesude Haşimi'ye ait olduğu belirlendi.Bağlar Mahallesi Taşar Kuyu Sokak'ta boş arazide önceki gün saat 18.00 sıralarında toprağa gömülü ceset olduğu ihbar edildi. Olay yerinde polisin yaptığı incelemede, parçalanarak torbalara konulmuş kadın cesedi bulundu. Cesedin 9 Ocak 2019 tarihinden bu yana kayıp olarak aranan Afgan uyruklu Mesude Haşimi'ye ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.