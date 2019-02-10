Antalya kazanamıyor!

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de Antalyaspor zorlu Rize deplasmanında Çaykur Rizespor ile yenişemedi: 1-1. Maçın ilk yarısına hızlı başlayan Çaykur Rizespor oldu. 4. dakikada ev sahibi ekibin sağ taraftan kazandığı faul atışında, Aatıf'ın ceza sahası içerisine ortasında Saadane'nin kafa vuruşunda, yerden sekerek yan direğe çarpan top oyun alanına döndü.42. dakikada Amilton'un ceza yayı üzerinden vuruşunda, top üstten auta çıktı. Mücadelenin ilk yarısını Çaykur Rizespor, 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıya Antalyaspor daha derli toplu ve atak başladı.Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda, altıpas içerisinde Chico'nun topukla dokunuşunda kaleci Gökhan Akkan'ın son anda müdahale ettiği top üst direğe çarparak oyun alanına döndü.77. dakikada Fredy'ninortasında ceza sahası solçaprazında Charles'ınbekletmeden sol ayaklaplase vuruşunda, kaleciGökhanAkkan son anda topu çeldi.80. dakikada Amilton'un sağdanceza sahası içerisine ortasında penaltınoktası civarında iyi yükselenMevlüt Erdinç'in kafa vuruşunda,kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağıkornere attı.Antalyaspor'un Başakşehir'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mevlüt Erdinç, bu sezonki 4. golüne ulaştı. Son golünü 15. haftada oynanan Bursaspor maçında kaydeden deneyimli golcü, 6 hafta sonra tekrar golle tanışmış oldu.