Antalya kazanamıyor!

Süper Lig'de Antalyaspor zorlu Rize deplasmanında Çaykur Rizespor ile yenişemedi: 1-1. Maçın ilk yarısına hızlı başlayan Çaykur Rizespor oldu. 4. dakikada ev sahibi ekibin sağ taraftan kazandığı faul atışında, Aatıf'ın ceza sahası içerisine ortasında Saadane'nin kafa vuruşunda, yerden sekerek yan direğe çarpan top oyun alanına döndü. 6. dakikada Antalya savunmasından seken topu ceza sahası dışında sağ çaprazda kontrol eden Vedat Muric'in arka direğe doğru ortasında kaleye yönelen meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0. GÖKHAN SON ANDA ÇIKARDI
42. dakikada Amilton'un ceza yayı üzerinden vuruşunda, top üstten auta çıktı. Mücadelenin ilk yarısını Çaykur Rizespor, 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıya Antalyaspor daha derli toplu ve atak başladı. 54. dakikada Rizespor defansında Awaziem'in kafayla uzaklaştırmak istediği top ceza sahası çizgisi üzerinde Fredy'nin önünde kaldı.
Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda, altıpas içerisinde Chico'nun topukla dokunuşunda kaleci Gökhan Akkan'ın son anda müdahale ettiği top üst direğe çarparak oyun alanına döndü. MEVLÜT'TEN DOKUNUŞ... 68'de Antalyasporlu futbolcu Nazım Sangare'nin ortasında altıpas içerisinde Mevlüt'ün tek dokunuşunda top filelere gitti: 1-1.
77. dakikada Fredy'nin
ortasında ceza sahası sol
çaprazında Charles'ın
bekletmeden sol ayakla
plase vuruşunda, kaleci
Gökhan
Akkan son anda topu çeldi.
80. dakikada Amilton'un sağdan
ceza sahası içerisine ortasında penaltı
noktası civarında iyi yükselen
Mevlüt Erdinç'in kafa vuruşunda,
kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı
kornere attı. Mücadele, 1-1 sona erdi. Bu sonuçla Antalyaspor puanını 29 yaparken, Çaykur Rizespor da 22 puana ulaştı. İYİ Kİ GELDİN ERDİNÇ
Antalyaspor'un Başakşehir'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mevlüt Erdinç, bu sezonki 4. golüne ulaştı. Son golünü 15. haftada oynanan Bursaspor maçında kaydeden deneyimli golcü, 6 hafta sonra tekrar golle tanışmış oldu.