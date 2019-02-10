Belediyecilik bizim işimiz

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Isparta İl Başkanlığını ziyaretinde, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerde aday belirleme sürecinin son aşamalarını gerçekleştirdiklerini söyledi. AK Parti olarak Türkiye'nin partisi olduklarını ifade eden Yazıcı, siyasi yelpazede milletin olduğu yerde bulunduklarını dile getirdi.Müktesebatı çok zengin bir parti olduklarını vurgulayan Yazıcı, "16 yıldır ülkeyi yönetiyoruz. Bizim genel başkanımız, belediyecilikten gelmiştir. Liderimiz, belediyeciliğin tabiri caizse piri konumundadır. Belediyecilik gerçekten bizim işimiz. Milletin ihtiyacını dikkate almak suretiyle imkanları ve öncelikleri belirleyerek projeye dönüştüren bir pratiğimiz var. Her seçimde de yürüyüşümüzü, hedeflerimizi belli sloganlarla ortaya koyuyoruz. Bu seçimde de 'Gönül işi, memleket işi' bizim birinci sloganımı" dedi.