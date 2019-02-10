Çiçekçiler hazır

BUGÜN NELER OLDU

Turizminbaşkenti Antalya'yı, 14 Şubat Sevgililer Günü heyecanı sardı. Çiçekçi esnafı hazırlıklarını tamamlarken, bu özel günün sembol çiçeği kırmızı gül de tanesi 10 TL'den vitrinlerdeki yerini aldı.Antalya'nın köklü çiçekçilerinden Kırımızıgül Çiçekçilik, kentin farklı noktalarındaki mağazalarının vitrinlerini 14 Şubat Sevgililer Günü için hazırladı. Kentte 4 şubesi bulunan ve online satış ile Türkiye'nin 81 şehrine çiçek ulaştıran firma, rengarenk çiçekleriyle dikkat çekiyor. Firmanın Konyaaltı Şube Müdürü Çağla Yağmurcu, kırmızı gülün tane fiyatının 10 TL olduğunu söyledi. Kırmızı gülün yanı sıra orkidenin de 14 Şubat'ta ilgi çektiğini belirten Yağmurcu, "Eşler veya sevgililer genellikle kırmızı gülü seçiyor" dedi.