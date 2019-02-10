Güneşi gören doğaya koştu

BUGÜN NELER OLDU

Fethiye'desadece kadınların oluşturduğu Fethiye Tabiat Kadınları Yürüyüş Grubu, yağmurların ardından güneşli ve sıcak havayı görünce adeta doğaya koştu. Kadtınların Fethiye'den başladıkları yürüyüş, Seydikemer dağlarında tamamlandı. Bir günde yaklaşık 14 kilometre yürüyen Fethiye Tabiat Kadınları Yürüyüş Grubu'nün üyeleri, güzel havanın ve yemyeşil doğanın tadını çıkardı. Baharın müjdecisi papatyalar arasında gezinti yapan 94 kadın bol bol oksijen depoladı.Fethiye Tabiat Kadınları Yürüyüş Grubu Lideri Mihriban Arslan, kadınların gezi sırasında Sidmay Antik Kentini de gezip, tarih bilincini arttırdığını söyledi. Arslan, "Muhteşem doğanın, tarihi yapıtların arasında güzel havanın tadını çıkartıp, hem terapi hem de spor yaptık" dedi.