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Hentbolcular seri peşinde

Giriş Tarihi: 10.2.2019
Hentbolcular seri peşinde
Türkiye Hentbol Federasyonu Erkekler Süper Ligi'nde mücadele eden CIP Travel Antalyaspor, 14. hafta karşılaşmasında evinde Beykoz Belediyesi'ni ağırlayacak. Saat 15.00'te Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda Boynanacakta maçta galibiyet serisi peşinde koşan kırmızı-beyazlı ekip, İstanbul temsilcisini yenerek ligdeki yükselişini sürdürmek istiyor. Antrenör Fatih Işık, "Maçımız hem sıralama hem de Avrupa Kupası'na gitme mücadelesi içerisinde oldukları bir takım olmasından dolayı da çok zorlu geçecek. Sahamızda 2 puan alarak, hedefimize adım adım ilerlemek istiyoruz" dedi.
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Hentbolcular seri peşinde
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