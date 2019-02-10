Memurlara 325 bez çanta dağıtıldı

Antalya'da
halk eğitimi merkezi kursiyerleri tarafından Sıfır Atık Projesi kapsamında üretilen bez alış veriş çantaları büyük ilgi gördü. Çevre ve Şehircilik Bakanlınca başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında Teomanpaşa Halk Eğitimi Merkezi Moda Tasarım Teknolojileri Atölyesinde kursiyerlerce üretilen Bez çantalar Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek tarafınran kamu çalışanlarına dağıtıldı. Teomanpaşa Halk Eğitimi Merkezi Moda Tasarım Teknolojileri Atölyesinde 325 bez çantanın üretildiği bildirildi.