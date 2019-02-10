Öğrenciye mont hapisten kurtardı

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Antalya'da avukat Fırat Kılıç, kendisine hakaret ve tehditten ceza alan sanıkla, mezun olduğu ilkokuldaki 31 çocuğa mont alması şartıyla uzlaştı. Antalya Barosu'na kayıtlı Fırat Kılıç, müvekkili adına icra takibinde bulunurken, borçlu N.Y'nin sözlü tehdit ve hakaretlerine maruz kaldı. Fırat Kılıç'ın olayı yargıya taşıması sonucu N.Y., 1 yıl 6 ay hapis cezası aldı. N.Y.'nin cezası 5 yıl ertelendi.Bir süre sonra N.Y. başka bir suça karışınca, ertelenen dosyası yeniden açıldı. Uzlaşma Bürosu tarafından aranan avukat Fırat Kılıç'a, N.Y. ile uzlaşıp uzlaşmayacağı soruldu. Kılıç, 25 yıl önce mezun olduğu Şehit Kahraman Çelikbaş İlkokulu'nda okuyan ve maddi durumu iyi olmayan öğrencilere mont alınması şartıyla uzlaşabileceğini söyledi. N.Y., talebi kabul etti ve uzlaştırmacı nezaretinde, 3 bin TL değerinde 31 mont alınarak okul müdürüne teslim etti.Kılıç, "Bir anda aklıma 25 yıl önce açılan ve ilk mezunu olduğum okulum geldi. Duyduğum kadarıyla N.Y. de bağıştan dolayı mutlu olmuş" dedi.