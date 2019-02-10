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Polis teşekkürü hak etti

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kreş öğrencilerine eğitim verdi

Giriş Tarihi: 10.2.2019
Polis teşekkürü hak etti
Antalya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'ndeki Kreş ve Gündüz Bakımevi'ni ziyaret etti. Kreş öğrencisi ve öğretmenlere evde güvenlik, park ve bahçelerde yabancılara karşı davranış, servis güvenliği, trafik ışıkları ve trafikte güvenlik konularında bilgilendirme yapıldı.

SÜRPRİZ KUTLAMA
Ekipler, Kalp krizi sonucu vefat eden Polis Memuru Nail Tırak'ın oğlu Berkay'ı evinde ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette Berkay'ın özel gününde sürpriz yapılıp pasta kesildi ve doğum günü kutlandı
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Polis teşekkürü hak etti
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