Polis teşekkürü hak etti

BUGÜN NELER OLDU

Antalya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'ndeki Kreş ve Gündüz Bakımevi'ni ziyaret etti. Kreş öğrencisi ve öğretmenlere evde güvenlik, park ve bahçelerde yabancılara karşı davranış, servis güvenliği, trafik ışıkları ve trafikte güvenlik konularında bilgilendirme yapıldı.Ekipler, Kalp krizi sonucu vefat eden Polis Memuru Nail Tırak'ın oğlu Berkay'ı evinde ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette Berkay'ın özel gününde sürpriz yapılıp pasta kesildi ve doğum günü kutlandı