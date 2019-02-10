Rüzgara 20 milyonluk önlem

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Antalya Havalimanı'na yapılan 'Alçak Seviye Rüzgar Kırılımı Uyarı Sistemi'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Batı Antalya Havalimanı'nın açılışı içinde tarih verdi.Oktay, Antalya Havalimanı Alçak Seviye Rüzgar Kırılımı Uyarı Sistemi Açılış Töreni'nde, yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi. Antalya Havalimanı'nın yolcu trafiğine bakıldığında son 16 yılda 3 kat artış gözlendiğini aktaran Oktay, "2003 yılında 10 milyon 371 bin olan Antalya Havalimanı yolcu trafiği, geçtiğimiz yıl 31 milyon 566 bine ulaşmıştır. üçüncü bir havalimanı Batı Antalya Havalimanı'nın yapımı için çalışmalara başladık. Havalimanını inşallah 2022 yılına kadar tamamlayıp hizmete sunmayı hedefliyoruz" dedi.Son 16 yılda Antalya'ya 40 milyar lira yatırım yapıldığına değinen Oktay, sosyal yardımlarla da Antalyalıların yanında olduklarını, ihtiyaç sahibi vatandaşlara 2,5 milyar lira tutarında sosyal yardım sağlandığını ifade etti. Oktay, 3'ü vakıf, biri devlet olmak üzere 4 üniversite kurularak Antalya'daki üniversite sayısının 5'e çıktığına dikkati çekti.TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de, havacılık sektöründe uçuş güvenliği açısından kuvvetli rüzgar, yoğun sis, kar, dolu, yağmur ve yıldırım gibi meteorolojik olayların hayati öneme sahip olduğuna söyledi. En önemli sistemlerden biri olan Alçak Seviye Rüzgar Kırılım Uyarı Sistemini Antalya Havalimanı'na kurduklarını aktaran Pakdemirli, "Sistem 20 milyon liraya mal olduğ" diye konuştu.