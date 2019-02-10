Yaşlılar unutulmadı

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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Korkuteli'nde hizmete açtığı Aktif Yaşlı Bakım Merkezi yaşlı bireylerin yeni buluşma adresi oldu. 65 yaş üstü bireyler merkezde hem spor yapıyor hem fizik tedavi oluyor. Sanat ve sosyal etkinliklerin yanı sıra danışmalık hizmeti de alan yaşlı bireyler merkezin hem bedensel hem de ruhsal yönden kendilerine çok iyi geldiğini söyledi.Merkezde 65 yaş üstü bireylere spor, fizik tedavi, sanat ve sosyal aktivitelerin yanı sıra danışmanlık, eğitim gibi hizmetler sunuluyor. 2018 yılı Eylül ayında hizmete giren Aktif Yaşlı Hizmet Merkezi, bugüne kadar 900 Korkutelili vatandaşa kapılarını açtı. Merkezde hizmete sunulan spor ve egzersiz çalışmaları, psikolojik ve gerontolojik danışmanlık hizmeti, eğitimler, sanatsal ve kültürel faaliyetler, kurslar, rutin sağlık kontrolleri yaşlılara hem bedensel hem de ruhsal destek sağlıyor. İhtiyaç durumunda yaşlı yakınlarının da desteklenmesine öncülük ediliyor.Korkutelili olduğunu belirten 73 yaşında ki Naciye Demir: "İlçemize yapılan bu hizmetten dolayı çok memnunuz. Burada egzersiz yapıyorum, kalan vakitlerde de el sanatlarıyla uğraşıyorum. Önceden hareket etmekte güçlük çekiyordum şimdi egzersiz sayesinde yavaş yavaş adım atıyorum. Boyun fıtığıma da iyi geliyor" dedi. 71 yaşındaki Neşet Dikmen de "Vücudumuzun tembelleştiğini fark ettik. Yaptığımız fizik tedavi sayesinde vücut esnekliği kazandık. Fizyoterapist dışında hemşire ve psikologlardan da yararlanıyoruz. Bu merkezi bize kazandıran Menderes Türel'e teşekkür ederim" diye konuştu.