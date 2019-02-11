90’da yıkıldık

BUGÜN NELER OLDU

Aytemiz Alanyaspor Göztepe karşısında 90'ıncı dakikada yediği golle İzmir deplasmanından eli boş döndü.Karşılıklı gol düellosuyla geçen maça tartışmalı dakikalar damga vurdu. Maça hızlı başlayan turuncu yeşilliler, ilk dakikada Campos'un şutunda gole yaklaştı.28'inci dakikada Borges'in Alanyasporlu futbolcunun ayağına bastığı pozisyonda maçın hakemi Fırat Aydınus VAR'a gitti.42'nci dakikada ise Campos'un kullandığı korner atışında,59'uncu dakikada gelişen konuk ekip atağında Baiano'nun sağdan ortasına ceza alanında Cisse'nin gelişine şutunu Beto kornere çeldi.74'üncü dakikada skora eşitlik geldi. Fernandes'in ara pasıyla defansın arkasına sarkan89'uncu dakikada yine tartışmalı bir pozisyonda Göztepe tekrar öne geçti. Castro'nun ortasını ceza sahasında kontrol eden Ghilas, müthiş bir röveşatayla topu ağlara yolladı: 3- 2... 90+2. dakikada daha önce sarı kartı bulunan Göztepeli Serdar, Efecan'a faul yapınca ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.Süper Lig'de altı maçtır kaybetmeyen, bu maçlarda 2 galibiyet ve 4 beraberlik alarak tarihinin en uzun serisini yapan Alanyaspor'da büyü İzmir'de bozuldu. Alanyaspor, Süper Lig'te Göztepe karşısında çıktığı dördüncü maçta ilk yenilgisini aldı. Daha önceki maçlarda 1 galibiyet ve 2 beraberlik alan Alanyaspor'un, mağlup olmadığı takımlar sadece Gençlerbirliği ve Gaziantepspor kaldı.Alanyaspor'un Süper Lig'de attığı son 10 golün dokuzunda sahneye çıkan Djalma Campos (3 gol 2 asist) ve Junior Fernandes (4 gol 2 asist) yine etkili oldu. Djalma Campos'un pasıyla Tzavellas 20'nci maçında ilk golünü attı. Junior Fernandes ise maçta ikinci golün asistini yapan isim oldu. 6 golle en skorer isim olan Cisse ise Fernandes'in pasında 7'nci golünü buldu. Yüzde 9.6 ile bu sezon Süper Lig'de gole çevirme oranı en düşük takım olan Alanyaspor, bu maçta da kaleye 14 şut çekerken 2 gol bulabildi.