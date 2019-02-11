Antalya’nın huzuru için ‘canlı’ uygulama

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AntalyaValisi Münir Karaloğlu, 'Huzur Akdeniz Uygulaması 2019-2' çalışması kapsamında ilçelerde uygulama yapan ekiplerle görüntülü bağlantı kurdu. Uygulamaya 812 ekip, 3 bin 632 personel ve 9 deniz aracı katıldı.Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde Karaloğlu başkanlığında düzenlenen toplantıya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur da katıldı.Ekiplerin, şok yol uygulaması ile umuma açık yerde denetleme yapacağını belirten Karaloğlu, "Amacımız, önleyici ve caydırıcı emniyet hizmeti sunmak. Bizim esas görevimiz, olayların çıkmasına engel olmak. Problem çıkmadan, toplumun huzuru, esenliği bozulmadan tedbir alabilmek" dedi. Karaloğlu, turizm şehri olması nedeniyle bu konunun Antalya için çok önemli olduğunun altını çizdi.