Dilara davasında rapor bekleniyor

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Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kaybolduktan 40 gün sonra ormanlık alanda çoban köpekleri tarafından 4 Mart 2018 tarihinde toprağa gömülü cesedi bulunan 23 yaşındaki Dilara Kandak'ın katil zanlısı eski eşi Ahmet Yorulmaz'ın yargılanmasına devam edildi. Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada Yorulmaz, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.Duruşmada dinlenen 5 tanığında bilgimiz yok demesine rağmen mahkeme başkanının sorularında yeni bilgiler ortaya çıktı. Mahkeme başkanı tanıklara "Başta bir şey bilmiyor diyorsunuz. Ben soru sormaya başlayınca yeni durumlar ortaya çıkıyor" diyerek uyardı. Tutuklu sanık Ahmet Yorulmaz, ilk duruşmada, çocukları nedeniyle zaman zaman bir araya gelmek zorunda kaldığı eski eşiyle 22 Ocak 2018 tarihinde birlikte olduklarını öne sürmüştü.Kandak'ın 40 gün sonra bulunan cesedinde Yorulmaz'a ait sperm kalıntılarının DNA ile tespit edilmesi ise, '40 gün spermler nasıl vücutta kaldı' yorumuna neden oldu. Mahkeme Adli Tıp Kurumu sonucunun beklenmesi için duruşmaya ileri bir tarihe erteledi. Spermin cansız veya canlı insan vücudunda 40 gün kalıp kalamayacağına ilişkin Adli Tıp Kurum'undan gelecek rapor sonucu karar verilecek. Yorulmaz'ın tutukluluk halinin sürdürülmesine karar verdi.Dilara Kandak'ın katil zanlısı eski eşi Ahmet Yorulmaz için hazırlanan iddianamede müebbet hapis cezası istendi.