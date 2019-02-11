Dört mevsim bir yarışa sığdı

BUGÜN NELER OLDU

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın düzenlediği Beyazdan Maviye Antalya Kay-Sür-Yüz Kış Sporları Organizasyonu, sporculara ve izleyenlere bir günde dört mevsimi yaşattı. Antalya'nın kış sporları merkezi Saklıkent'te kayak yarışı ile start alan mücadele, bisiklet etabı ile devam ederek Konyaaltı'nda yüzme etabı ile tamamlandı.İlk kez düzenlenen organizasyonda toplam 20 takım ve 60 sporcu yarıştı. Sporcular 2,5 km kayak, 45 km bisiklet ve son olarak 500 metre yüzerek yarışı tamamladı. Parkurlar boyunca çok sayıda sporsever, tarihi yarışa tanıklık etti. Dereceye girenlere kupaları düzenlenen bir törenle verildi. Törene Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten de katıldı.Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, organizasyonun Antalya turizmi ve tanıtımı için önemine dikkat çekti. ATSO Başkanı Davut Çetin ise organizasyonu önümüzdeki yıllarda uluslararası düzeyde gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.