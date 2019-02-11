Gazianteplilerden destek istedi

BUGÜN NELER OLDU

AdaletBakanı Abdulhamit Gül, Antalya Gaziantepliler Kültür Derneği tarafından Muratpaşa ilçesinde düzenlenen etkinliğe katıldı. Partilerin, seçimlerin ve manifestoların hepsinin gelip geçici ama birlik ve beraberliğin kalıcı olduğunu ifade eden Gül, "AK Parti, Türkiye'nin ağız tadının bozulmaması için yapılan siyasetin adıdır" dedi.AK Parti ve MHP'nin 'partiler bir tarafa, asıl olan ülkemizdir' diyerek el ele Cumhur İttifakı'nı kurduğunu vurgulayan Gül, tek dertlerinin Türkiye'ye daha fazla hizmet etmek olduğunu anlattı. Abdulhamit Gül, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in belediyecilikte marka hizmetler yaptığının altını çizerek, hemşerilerinden Büyükşehir'de Menderes Türel, Muratpaşa ilçesinde ise AK Parti adayı Gökçen Özdoğan Enç'e destek vermesini istedi. Bakan Gül'e konuşmasının ardından Dernek Başkanı Haydar Doğan tarafından Antalyaspor forması ve kaşkolu hediye edildi.