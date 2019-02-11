Gelecekten ümitliyim

BUGÜN NELER OLDU

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, 1-1 beraberlikle sonuçlanan Çaykur Rizespor maçının hakimi olduklarını söyledi. Korkmaz,ifadelerini kullandı. EZBER BOZDUBeşiktaş maçında alınan farklı mağlubiyet sonrası bozulan moraller, Çaykur Rizespor maçındaki istekli oyun sonrası düzeldi. Ligin en az şut çeken takımı olan Antalyaspor, Rize deplasmanında ezber bozdu.