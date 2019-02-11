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Gelecekten ümitliyim

Farklı Beşiktaş yenilgisi sonrası deplasmanda Çaykur Rizespor ile berabere kalan ’un hocası , “Sergilediğimiz iyi futbolu sürdürmeliyiz, gelecekten ümityim” dedi

Giriş Tarihi: 11.2.2019
Gelecekten ümitliyim
Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, 1-1 beraberlikle sonuçlanan Çaykur Rizespor maçının hakimi olduklarını söyledi. Korkmaz, "Maç gitti geldi. Top bizde kaldı, gol pozisyonları da çok ürettik. Uzun bir aradan sonra bazı oyuncularımızın oynaması, yeni transferlerin bu takıma ne kadar katkı sağladığını görüyoruz. Geçen hafta Beşiktaş maçından sonuç olarak memnun değildim ama oyun olarak memnunduk. Bunu devam ettirdik. Böyle devam ettiğimiz sürece gelecekle ilgili daha da ümitliyim. Genelde topun arkasında kalmak lazım. Topa sahip olduktan sonra oyunun hakimi olmak lazım. Bugün onu yaptık, dolayısıyla mutluyum" ifadelerini kullandı. EZBER BOZDU
Beşiktaş maçında alınan farklı mağlubiyet sonrası bozulan moraller, Çaykur Rizespor maçındaki istekli oyun sonrası düzeldi. Ligin en az şut çeken takımı olan Antalyaspor, Rize deplasmanında ezber bozdu. Rize maçı öncesi 20 maçta 176 şut çeken ve maç başı 8.8 ortalaması tutturan Akrepler, Rizespor karşılaşmasında tam 25 kez rakip kaleyi yokladı.
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Gelecekten ümitliyim
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