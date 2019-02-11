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Gençler Akıl ve Zeka Oyunları’nda yarıştı

ADEM DURMAZ Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 11.2.2019
Gençler Akıl ve Zeka Oyunları’nda yarıştı
Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu'nun (TAZOF) düzenlediği Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde ilk defa düzenlendi. Fikriye Ramazan Yalçın İlkokulu'nun ev sahipliğini yaptığı turnuvaya 6 kategoride 87 öğrenci katıldı.

FİNAL HEYECANI
Okul birincilerinin katıldığı zeka oyunlarını veliler ve eğitim camiasından geniş bir kitle takip etti. TAZOF'un Korkuteli Temsilcisi Abdullah Demirsek, ilçe birincilerinin il turnuvasından sonra Bursa'daki Türkiye finaline katılacağını söyledi.
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Gençler Akıl ve Zeka Oyunları’nda yarıştı
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