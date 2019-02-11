Gençler Akıl ve Zeka Oyunları’nda yarıştı

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TürkiyeAkıl ve Zeka Oyunları Federasyonu'nun (TAZOF) düzenlediği Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde ilk defa düzenlendi. Fikriye Ramazan Yalçın İlkokulu'nun ev sahipliğini yaptığı turnuvaya 6 kategoride 87 öğrenci katıldı.Okul birincilerinin katıldığı zeka oyunlarını veliler ve eğitim camiasından geniş bir kitle takip etti. TAZOF'un Korkuteli Temsilcisi Abdullah Demirsek, ilçe birincilerinin il turnuvasından sonra Bursa'daki Türkiye finaline katılacağını söyledi.