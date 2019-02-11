‘Golfün katkısı büyük’

BUGÜN NELER OLDU

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da düzenlenen Golf Mad Pro- Am Turnuvası'nın ödül töreninde golf sporunun Antalya turizmine katkısını anlattı. Çavuşoğlu, 31 ülkeden 250 sporcunun mücadele ettiği turnuvada şampiyon olan İrlandalı Damien Mcgrane'e ödülünü verdi.8 yıldır golf oynadığını kaydeden ve 12 handikabı olduğunu açıklayan Çavuşoğlu, G20 Zirvesi'nde konuştuğu ve 5 vuruş avans verdiğiTörene; Katar Havayolları Türkiye Müdürü Ferit Aksun, Regnum Carya Onursal Başkanı Fikret Öztürk ile turnuva organizatörleri Bekir Kara ve Edward Lainchburry de katıldı.