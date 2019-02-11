Kepez’den Alanya’ya seçim coşkusu var

BUGÜN NELER OLDU

DışişleriBakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Kepez İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen '7 Bölge Ekibi Seçim Startı' toplantısına katıldı. Partililerle bir araya gelen Çavuşoğlu, "31 Mart'a kadar gece gündüz çalışacağız" dedi. Tüm seçimlerde Kepez ilçesinin Antalya'nın lokomotifi olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, bu seçimde de Kepez'e güvendiklerinin altını çizdi.Bakan Çavuşoğlu, "2014'te Hakan Tütüncü'yü ikinci kez başkan seçerken, Kepez'in oylarıyla Menderes Türel kardeşimi de 'Nerede kalmıştık' diyerek tekrar Antalya'nın başına geçirdik. Referandumlarda, cumhurbaşkanlığı seçiminde Kepez en çok çalışan ilçemiz olmuştur. Kepez zaten' tamam inşallah' diyor. Bu seçimde de çalışmayı artırarak devam ettireceğiz" diye konuştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise 15 yıl önce 'Kepez Antalya'nın ön bahçesi olacak' diye iddialı bir söz verdiklerini hatırlatarak, "Biz sözümüzde durduk ilçeler arasındaki farkları kapattık. Belediyecilik işi gönül işi" diye konuştu.Bakan Çavuşoğlu, Alanya'da da Cumhur İttifakı kaynaşma toplantısında konuştu. AK Parti ve MHP ittifakının önemine dikkat çeken Çavuşoğlu, "İçeride ihanet şebekeleri var. Hemen etrafımızda ateş çemberi var. CHP'nin içinde DHKP-C var, CHP'nin içinde PKK'yı destekleyenler var. Biz sırtını Kandil'e dayananlarla talimatı PKK'dan alanlarla ittifak yapmıyoruz. Allah'tan başka bir şeyden korkmayanlarla ittifak yapıyoruz. Alanya ne kadar güçlüyse Antalya o kadar güçlüdür, Antalya ne kadar güçlüyse Türkiye o kadar güçlüdür. Önümüzdeki seçimleri kazanmak önemlidir" diye konuştu. Çavuşoğlu daha sonra ilçede yaşayan yabancılarla görüştü.