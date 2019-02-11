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Masal gibi Hint düğünü

sosyetesi ’da düğünde buluştu. Ünlü şarkıcıların sahne aldığı 650 kişilik düğünün bütçesi saklanıyor

Giriş Tarihi: 11.2.2019
Masal gibi Hint düğünü
Hindistan'da çimento sektöründe faaliyet gösteren Ahluwalia ve Khaitan ailelerinin kızları Medha ve oğulları Nalin, Antalya'da 3 gün 3 gece süren masal gibi düğünle evlendi. Turizm merkezi Belek'teki otelde Türkiye'de 2019'un ilk Hint düğünü yapıldı. Düğüne 650 davetli ile 450 civarında yabancı prodüksiyon, dekor ve teknik ekip katıldı. Hint gelenekleriyle gerçekleştirilen düğünde binlerce çiçek ve özel dekor malzemeleri kullanıldı.

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Dünyaca ünlü R&B yıldızı Akon da Hintli ailenin düğününde konser verdi. Rahit Khan, Ruskar Prakash ve Atif Aslam gibi Hintli sanatçılar da sahne aldı. Düğünde yaklaşık 100 aşçı, Hint yemekleriyle sunum yaptı. Organizasyonu yapan Inventum Global'in Yönetici Ortağı Bünyat Özpak, , düğünün 3 gün 3 gece sürdüğünü belirterek, Türkiye'nin en yüksek bütçeli düğünü olduğunu söyledi.
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Masal gibi Hint düğünü
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