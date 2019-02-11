Masal gibi Hint düğünü

Hindistan'da
çimento
sektöründe
faaliyet
gösteren
Ahluwalia
ve Khaitan
ailelerinin kızları
Medha ve oğulları
Nalin, Antalya'da
3 gün 3 gece süren
masal gibi düğünle
evlendi. Turizm merkezi
Belek'teki otelde
Türkiye'de 2019'un ilk
Hint düğünü yapıldı.
Düğüne 650 davetli ile
450 civarında yabancı
prodüksiyon, dekor ve teknik
ekip katıldı.
Hint gelenekleriyle
gerçekleştirilen
düğünde
binlerce
çiçek ve özel
dekor malzemeleri
kullanıldı. DEV KONSER
Dünyaca ünlü R&B yıldızı Akon da Hintli ailenin düğününde konser verdi. Rahit Khan, Ruskar Prakash ve Atif Aslam gibi Hintli sanatçılar da sahne aldı. Düğünde yaklaşık 100 aşçı, Hint yemekleriyle sunum yaptı. Organizasyonu yapan Inventum Global'in Yönetici Ortağı Bünyat Özpak, , düğünün 3 gün 3 gece sürdüğünü belirterek, Türkiye'nin en yüksek bütçeli düğünü olduğunu söyledi.