Masal gibi Hint düğünü

BUGÜN NELER OLDU

Hindistan'daçimentosektöründefaaliyetgösterenAhluwaliave Khaitanailelerinin kızlarıMedha ve oğullarıNalin, Antalya'da3 gün 3 gece sürenmasal gibi düğünleevlendi. Turizm merkeziBelek'teki oteldeTürkiye'de 2019'un ilkHint düğünü yapıldı.Düğüne 650 davetli ile450 civarında yabancıprodüksiyon, dekor ve teknikekip katıldı.Hint gelenekleriylegerçekleştirilendüğündebinlerceçiçek ve özeldekor malzemelerikullanıldı.Dünyaca ünlü R&B yıldızı Akon da Hintli ailenin düğününde konser verdi. Rahit Khan, Ruskar Prakash ve Atif Aslam gibi Hintli sanatçılar da sahne aldı. Düğünde yaklaşık 100 aşçı, Hint yemekleriyle sunum yaptı. Organizasyonu yapan Inventum Global'in Yönetici Ortağı Bünyat Özpak, , düğünün 3 gün 3 gece sürdüğünü belirterek, Türkiye'nin en yüksek bütçeli düğünü olduğunu söyledi.