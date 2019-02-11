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Otomobil ve TIR çarpıştı 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 11.2.2019
Otomobil ve TIR çarpıştı 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde otomobilin TIR'a arkadan çarptığı kazada Mustafa Atasoy yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Kaza, Korkuteli- Denizli karayolunun 23'üncü kilometresindeki Saksağan Beli mevkisinde meydana geldi. Nurettin Sünnetçioğlu yönetimindeki 35 AH 0690 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Zafer Elem yönetimindeki 04 AAC 900 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazanın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobildeki Mustafa Atasoy'un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Nurettin Sünnetçioğlu, Fatma Atasoy ve Basri Dağca ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Durumu ağır olan Hatice Sünnetçioğlu ise Antalya'ya sevk edildi.
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Otomobil ve TIR çarpıştı 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı
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