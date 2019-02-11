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Salgının adı kondu: Norovirus

Bucak’ta içme suyuna karışan bakterinin sebep olduğu salgın nedeniyle hastanelere başvuranların sayısı 3 bin 366’ya ulaştı. Salgının nedeni ‘norovirus’ olarak açıklandı

Giriş Tarihi: 11.2.2019
Salgının adı kondu: Norovirus
Burdur'un Bucak ilçesinde günlerdir bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle hastanelere başvuran hastaların sayısı 3 bin 366'ya ulaştı. Burdur Valiliği'nden yapılan açıklamada, salgına 'norovirus' adlı virüsün neden olduğunun etkilenen kişilerden alınan örneklerin laboratuvar tetkiki sonucu saptandığı belirtildi.

3 HAFTALIK SÜRE
Virüse karşı gerekli tedbirlerin alındığı ancak enfeksiyonun bulaştırıcılığının 3 hafta olduğu kaydedilen açıklamada, vatandaşların kişisel ve ev içi hijyene çok dikkat etmesi gerektiği vurgulandı.

ŞEBEKE SULARI
Bucak Belediyesi'nin hafta sonu koruma bandı oluşturulan su kaynakları etrafındaki çalışmalarına devam ettiği, depoların standartlarıyla ilgili çalışmaların süratle yürütüleceği kaydedilen açıklamada, "Okullarımız, pansiyonlarımızda da su depolarının temizliği titizlikle yaptırılmaktadır. Bazı halk çeşmeleri de sabahtan itibaren tedbir amaçlı kaynaktan kesilmiştir. Şebeke suları güvenle içilebilmektedir" denildi. Alınan önlemlerle son 24 saat içinde sağlık kuruluşlarına başvuru sayısının azalarak 360 hastaya düştüğünü vurgulandı.
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Salgının adı kondu: Norovirus
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