Salgının adı kondu: Norovirus

BUGÜN NELER OLDU

Burdur'unBucak ilçesinde günlerdir bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle hastanelere başvuran hastaların sayısı 3 bin 366'ya ulaştı. Burdur Valiliği'nden yapılan açıklamada, salgına 'norovirus' adlı virüsün neden olduğunun etkilenen kişilerden alınan örneklerin laboratuvar tetkiki sonucu saptandığı belirtildi.Virüse karşı gerekli tedbirlerin alındığı ancak enfeksiyonun bulaştırıcılığının 3 hafta olduğu kaydedilen açıklamada, vatandaşların kişisel ve ev içi hijyene çok dikkat etmesi gerektiği vurgulandı.Bucak Belediyesi'nin hafta sonu koruma bandı oluşturulan su kaynakları etrafındaki çalışmalarına devam ettiği, depoların standartlarıyla ilgili çalışmaların süratle yürütüleceği kaydedilen açıklamada, "Okullarımız, pansiyonlarımızda da su depolarının temizliği titizlikle yaptırılmaktadır. Bazı halk çeşmeleri de sabahtan itibaren tedbir amaçlı kaynaktan kesilmiştir. Şebeke suları güvenle içilebilmektedir" denildi. Alınan önlemlerle son 24 saat içinde sağlık kuruluşlarına başvuru sayısının azalarak 360 hastaya düştüğünü vurgulandı.