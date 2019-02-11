Vaat çöplüğü doldu

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da CHP'li belediyelerin seçim vaatleri katalogda kalıyor. Başkanlar seçim dönemi vaat etikleri projeleri seçilince unutuyor. Bunun örneklerinin başında Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal geliyor. Uysal, seçim katalogunda vaat ettiği 23 projeyi geçen 5 yıllık sürede yapmadı. Kitapçıkta sadece düşük bütçeli projeler hayata geçti. Aralarında 'Günısı Dönüşüm Projesi, 'Hayvan Oteli', 'Enerji Müzesi', 'Gençlik Merkezi Kompleksi', 'Uzay Gözlem Evi (Planetaryum)', 'Lara Kent Ormanı' gibi vizyon projelerin olduğu 23 proje ise sadece katalog sayfallarında kaldı.Başkan Uysal'ın vizyon projeleri olarak kataloglarda yer verdiği ve Muratpaşa'daki park sorunu çözüme kavuşturacağı iddia edilen yer altı otoparkları yalan oldu. Bununla da kalınmadı. Ümit Uysal, Büyükşehir Belediyesi'nin Giritli Parkı'nda yapılması planlanan yer altı otoparkı projesine karşı da kampanya başlattı. Kaybeden Antalya oldu.Antalya'da çiçek durakları projesini vaat eden Uysal, bu projesini de yerine getirmedi. Uysal, günısıları ıslah ederek uluslararası fonlardan kaynak yaratmayı hedefleyen uysal Günısı Dönüşüm Projesi'ni es geçti. Muratpaşa sınırları içerisinde Kullan-Bırak Bisiklet Uygulaması da seçim sonrası rafa kalktı.Uysal'ın vaat kataloglarında tarihi Kaleiçi projelerinin fazlalığı dikkat çekerken, uygulamada sınıfta kaldı. 'Kaleiçi Ortak Yöntemi' ile birlikte sivil toplum örgütleri, vatandaşlar ve devlet kurumlarıyla ortak bir yönetim platformu kurmayı vaat eden Uysal bunu yerine getirmedi. 'Kaleiçi Sanat Sokağı' ve 'Kaleiçi Mutfak Sanatları Merkezi' gibi vaatlerde sadece katalogda kaldı. Uysal'ın vaatlerinde de yer verdiği falezlerle ilgili projeler içerisinde 'Falezlerden Denize' asansör ve 'Falezler Aydınlanıyor' projeleri de lafta kaldı.Seçim katalogunda 'Enerji Müzesi' vaadinde bulunan Başkan Uysal, bu projeyi hayata geçiremeyince 'enerjisi yetmedi' dedirtti. Türkiye'nin en uzun sahil bantlarından olan Lara bandında Milli Emlak ile ortak çalışma sonucu modern bir sahil sözü veren Uysal, vaadini yerine getirmezken akıllara Büyükşehir Belediyesi'nin Konyaaltı Sahili'nde uyguladığı ödüllü proje 'Sahil Antalya Yaşam Parkı' geldi. Uysal'ın 'Hatıra Fotoğrafı Uygulaması' ve 'Turizm Gönüllüleri' projeleri de katalogda kalanlar arasında yer aldı.Uysal'ın projeleri arasında vaat edip hayata geçirmediği 'Uzay Gölem Evi' (Planetaryum) dikkat çekerken, bir başka CHP'li Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de seçim katalogunda buna benzer bir projeyi vaat etmesi 'hayalleri uzayda kaldı' dedirtti. 'Yedi Arık Kent Park' ile içerisinde botanik park, gölet ve tematik bahçelerin olduğu projeyi vaat eden Uysal, bu projeyi de hayata geçirmedi. Güzeloba Mahallesi'nde 'Hayalet Ormanı' olarak bilinen bölgeyi 'Lara Kent Ormanı' yapacağı sözünü veren uysal bu projeyi de hayata geçiremedi. Ayrıca 'Portakal Çöp Konteynırları' vadide boş çıktı.