Afife bu sezon ilk kez sahnede

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ANTALYA Devlet Opera ve Balesi, geçen sezon prömiyerini gerçekleştirdiği 'Afife' modern balesini 16 Şubat Cumartesi akşamı saat 20.00'de bu sezon ilk kez sahneleyecek. Türkiye'nin ilk Türk kadın tiyatro sanatçısı Afife Jale'nin hayatı üzerine kurulu bir modern bale prodüksiyonu olan eserin libretto ve koreografisi Beyhan Murphy'e, müzikleri ise Turgay Erdener'e ait. Gecede Antalya DOB orkestrasını ise Hakan Kalkan'ın yönetecek. Afife Jale'nin kendi gözünden hayatının dört dönemini anlatan eserde, bu dönemler dört dansçı tarafından canlandıracak. Eser iki perde olarak sahnelenecek.