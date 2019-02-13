Akseki’de SKM açıldı

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Akseki ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezinin (SKM) açılışı yapıldı. Akseki'nin Cevizli Mahallesi'ndeki SKM açılışına AK Parti Akseki Belediye Başkan adayı İbrahim Özkan, AK Parti Akseki ilçe başkanı Veysel Demir, AK Parti gençlik ve kadın kolları başkanları, MHP Akseki İlçe Başkanı Nuri Şener ve ilçedeki vatandaşlar katıldı.Gönül belediyeciliği vurgusu yapan Özkan, "Hayalleri olmayan insanın projesi olmaz. Projesi olmayan insanın hizmeti olmaz. Hizmeti olmayan insanın da gönüllerde yeri olmaz. Biz gönül belediyeciliği diyerek yola çıktık" dedi. Seçimlerde Akseki halkının kendilerine en büyük desteği vereceğine inançlarının tam olduğunu söyleyen Özkan, "Bizim amacımız birlik ve beraberlik içerisinde, size hizmetkar olmak. Size hizmet etmek için bu yola çıktık. Rabbim bizleri sizlerle beraber etsin" diye konuştu.