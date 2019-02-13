AKUT’tan gönüllülere eğitim

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Kaş ilçesinde Arama Kurtarma Derneği'nin (AKUT) gönüllü ekiplerine yönelik navigasyon eğitimi yapıldı. AKUT Kaş-Kalkan ekibinin ev sahipliğinde gerçekleşen eğitim, Kalkan bölgesinde yapıldı. AKUT eğitmenleri tarafından verilen eğitime AKUTKaş, Kalkan, Fethiye, Antalya ve Alanya ekiplerinden 33 gönüllü katıldı. Eğitimin birinci gününde harita okuma, pusula kullanma ve GPS eğitimi verildi.İkinci gün ise araziye çıkıldı. 6 gruba ayrılan gönüllüler kendilerine verilen koordinatlarla arazi içinde gizlenen 6 noktaya ulaştı. Ekipler GPS, harita ve pusula yardımı ile kendilerine verilen konumlara ulaştı.