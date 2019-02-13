Alanya’da kedi evi şenliği yapıldı

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ANTALYA'NIN Alanya ilçesinde Kedi Evi Şenliği düzenlendi. Alaettinoğlu Parkı'nda düzenlenen şenlikte soğuk havalarda vatandaşların pratik şekilde yapıp kullanabileceği kedi evleri örnekleri gösterildi. Çocukların da ahşap evler üzerine resimler yaptığı şenlik alanı sokak hayvanlarına destek olmanın önemi hakkında farkındalık yaratırken çocuklar için de eğlenceli bir etkinlik ortamına dönüştü.Şenlikte, sokak hayvanı besleyenlere yüzlerce kedi evi, kedi maması hediye edildi. Etkinliğin geleneksel hale getirileceği açıklandı. Şenlik kapsamında Alanya'ya gelen Ankara Kedi Hastanesi Başhekimi ve KEDVET Derneği kurucusu Dr. Tarkan Özçetin tarafından ilk ve orta öğretim öğrencilerine 'Neden Hayvan Sevmeliyiz' konulu seminer verdi. Seminerde Dr. Özçetin çocuklara hayvan sevmenin önemini anlattı.