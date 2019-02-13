BUGÜN NELER OLDU

DIŞİŞLERİ Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'nın Serik ilçesinde AK Parti'nin seçim ofisinin açılışına katıldı. Açılışa, AK Parti Serik Belediye Başkanı adayı Enver Aputkan, AK Parti'li ve MHP'li ilçe yöneticileri ile 'Cumhur İttifakı'nı destekleyen vatandaşlar katıldı. Bakan Çavuşoğlu, 17 yıldır aktif siyaset hayatında en çok geldiği ilçenin, Serik olduğunu söyledi. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, önemli olanın, kiminle ve ne için ittifak yapıldığı olduğunu söyledi.Geçen seçimde 'kirli ittifak' olduğunu, ancak bu ittifakın adının konulmadığını kaydeden Çavuşoğlu, "Kirli ittifakın adı, millet ittifakı değil; zillet ve illet ittifakıdır" diye konuştu. 'Zillet İttifakı'nın içinde terörü destekleyenler ve teröristler olduğunu kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Ülkenin parçalanmasını isteyen kim varsa hepsi bu ittifakın içinde, FETÖ de bunun içindi. CHP'nin içinde PKK sempatizanları var, teröristlerin cenazelerine katılıyorlar. Gerçek anlamda milliyetçi olan CHP'liler, bu gerçeğin farkında, çok ciddi huzursuzluk var" diye konuştu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Serik ilçesinde Serik Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Başkanları ile bir araya geldi.