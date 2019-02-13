Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Davraz’da tatil bitmedi

Davraz’da tatil bitmedi

Sömestirde günde 15-20 bin kişi ağırlayan Davraz’da yoğunluk devam etti

Giriş Tarihi: 13.2.2019
Davraz’da tatil bitmedi
OKULLARIN yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte günde ortalama 15-20 bin ziyaretçiyi ağırlayan Davraz Kayak Merkezi'nde tatilin sona ermesine rağmen, yoğunluk hafta sonunda da devam etti. Son yağışlarla birlikte kar kalınlığının 3 metreyi aştığı merkezde hafta sonunu fırsat bilen kayakseverler, merkeze gele- rek unutulmaz anlar yaşadı.

EN KALİTELİ KAR
Merkez kar kalitesi bakımından Türkiye'deki en iyi merkezler arasında gösteriliyor. 2 bin 635 rakımda kurulu olan Davraz Dağı, Karlıyayla Kış Sporları Turizm Merkezi, birçok doğa sporlarının yapılmasına da imkan sağlıyor. Kayakçılara kuzey disiplini, Alp disiplini, tur kayağı ve snowboard imkanı tanıyan Davraz'da yaklaşık 30 kilometrelik 12 pist bulunuyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Davraz’da tatil bitmedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN