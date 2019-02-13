Davraz’da tatil bitmedi

BUGÜN NELER OLDU

OKULLARIN yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte günde ortalama 15-20 bin ziyaretçiyi ağırlayan Davraz Kayak Merkezi'nde tatilin sona ermesine rağmen, yoğunluk hafta sonunda da devam etti. Son yağışlarla birlikte kar kalınlığının 3 metreyi aştığı merkezde hafta sonunu fırsat bilen kayakseverler, merkeze gele- rek unutulmaz anlar yaşadı.Merkez kar kalitesi bakımından Türkiye'deki en iyi merkezler arasında gösteriliyor. 2 bin 635 rakımda kurulu olan Davraz Dağı, Karlıyayla Kış Sporları Turizm Merkezi, birçok doğa sporlarının yapılmasına da imkan sağlıyor. Kayakçılara kuzey disiplini, Alp disiplini, tur kayağı ve snowboard imkanı tanıyan Davraz'da yaklaşık 30 kilometrelik 12 pist bulunuyor.