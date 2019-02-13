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E-Ticarete İlk Adım eğitimleri başlıyor

Giriş Tarihi: 13.2.2019
E-Ticarete İlk Adım eğitimleri başlıyor
ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, yürüttükleri 'E-Ticarete İlk Adım' programı kapsamındaki farkındalık etkinliklerini tamamladıklarını ve eğitimlere başlayacaklarını söyledi. Başkan Çetin, "İstiyoruz ki, bu programı takip eden bir üyemiz, e-ticaret hakkında hiçbir bilgisi olmasa bile e-ihracat yapabilir duruma gelsin" dedi. Farkındalık etkinliklerinin yerine uygulamalı eğitimlere başladıklarını kaydeden Çetin, "Konunun uzmanları pazar yerlerine giriş, genel e-ticaret, dijital iletişim ve pazarlama gibi konularda eğitimler düzenlenecek" diye konuştu.
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