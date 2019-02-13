Esnaftan sevgililere uyarı

BUGÜN NELER OLDU

Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, her yıl 14 Şubat Sevgililer Günü'nde hediyelik satışlarının artış gösterdiğini hatırlatarak merdiven altı ürünlere ve internet dolandırıcılığına karşı uyarılarda bulundu. Başkan Adlıhan Dere, "Vandaşlarımız haksız rekabet yapan korsan satıcılara dikkat etsin. Merdiven altı üretim yaparak kazanç sağlamaya çalışan fırsatçıların oyununa gelmesinler" dedi. Dere, internet siparişleri konusunda ise dolandırıcılık ve sahte ürün konusunda uyardı.