Fetih coşkusu

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın fethinin 812'nci yılı kutlama programı belli oldu. 1-5 Mart'ta gerçekleşecek kutlamaların tanıtım toplantısı, tarihi Antalya Mevlevihanesi'nde yapıldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya'da fetih kutlamalarının bu yıl üçüncüsünün gerçekleştirileceğini hatırlattı. Türel, "Antalya'da bugün ecdadın izinde şehrin gönlünü imar ediyoruz. Antalya'nın 812'nci yılını kutlamak insanımızı şanlı mazisiyle buluşturmak anlamına geliyor" diye konuştu.Bu yıl fetih heyecanının tüm şehre yayılacağının altını çizen Türel, "3 Mart Pazar günü Runatolia koşusu ile devam edecek kutlamalar, Sahil Antalya Yaşam Parkı'ndaki halk yürüyüşü ve etkinliklerle sürecek. Mehterle, kılıç kalkanla, okçuluk gösterileriyle atamızı yad ederken yine SOLO TÜRK gösterisi göğsümüzü kabartacak" diye konuştu. Türel, etkinlik kapsamında Uğur Işılak konseri ile Prof. Dr. Erhan Afyoncu ve Prof. Dr. Mehmet Çelik konferansı düzenleneceğini açıkladı.