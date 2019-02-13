Manavgata yakıştı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2013 yılında meydana gelen büyük yangında zarar gören, neredeyse hiçbir ağacın kalmadığı Türkbeleni, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı proje ile bir yaşam alanına dönüştürüldü. Belediye şirketi ANTEPE A.Ş. tarafından 35 milyon TL'lik yatırım bedeli ile hayata geçirilen Türkbeleni Projesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan toplu açılış töreninde hizmete açıldı.10 bin yeni ağacın dikildiği Manavgat'ın yeni yaşam alanı Manavgatlıların akınına uğruyor. Vatandaşlar, yemyeşil bir vadi içinde yer alan modern yürüyüş yollarının, özenle çalışılmış peyzajının, gençler ve çocuklar için yapılan spor ve oyun alanlarının ve muhteşem deniz ve nehir manzarasının keyfini çıkarıyor. Manavgatlılar tam not verdikleri projeden duydukları memnuniyeti dile getirdi.Türkbeleni'nin proje yapılmadan önce mezbelelik bir halde olduğunu ifade eden Nazan Adcı, "Eskiden burası çok kötüydü. Şimdi yenilenen yüzünü görünce Manavgatlı olarak gurur duydum" dedi. Yüksel Ay ise "Buraya uyuşturucu ve alkol alanlar yüzünden çıkmaya korkuyorduk. Şimdi çok mükemmel bir yer haline dönüşmüş. Bir de buradan ağaç kesildiği ile ilgili haksız bir eleştiri söz konusu, Manavgatlı hemşerilerime şunu ifade etmek isterim buradan ağaç kesilmeyi bırakın aksine binlerce yeni ağaç dikilmiş. Gelin bu güzelliği kendi gözlerinizle görün" diye konuştu.