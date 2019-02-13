Öğrenciden şehre 427 milyon lira

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ISPARTA'DA 9-11 Mayıs 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen 'Isparta YEKvizyon 2018 Çalıştayı'nın sonuçları kitap halinde yayımlandı. Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, 100 kişilik bir akademik kadro tarafından hazırlanan eserleri tanıtarak açıklamalarda bulundu. Rektör Çarıkçı, "Bu çalışma Türkiye'de en çok atıf alan bilimsel araştırmalarımızdan birisidir" dedi. ÖĞRENCİ SAYISI ARTACAKIsparta'nın bir eğitim ve öğrenci kenti olduğunu belirten Çarıkçı, "Çıkan sonuçlara göre çözüm politikaları üretirsek Isparta'nın sosyokültürel altyapısını geliştiririz. Sonucunda Isparta'ya katma değeri yüksek daha fazla öğrenci gelir. Kazanan hepimiz oluruz" dedi.ÇALIŞMAYLA ilgili ilginç sonuçlar da paylaşıldı. Bin 821 öğrenci ile yüz yüze gerçekleştirilen ankete göre 1 öğrencinin harcaması iki yılda yüzde 36 artarak, aylık bin 20 TL oldu. Öğrenciler kent ekonomisine yıllık 427 milyon 400 bin TL katkı sağlıyor. Erkek öğrenciler, kız öğrencilere göre aylık 122 lira daha fazla para harcıyor. Harcamanın yüzde 36'sı barınmaya gidiyor. ikinci sırada ise beslenme var.