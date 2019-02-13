Rantçılar devre dışı

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul başta olmak üzere Ankara ve büyükşehirlerde başlatılan sebze-meyve tanzim satışları yüksek fiyat oyununu bozdu. Antalya'dan alınan sebzeler tüketicinin ile birlikte üreticinin de yüzünü güldürdü.Türkiye'nin seracılıkta başkente olan Antalya'da yaşanan hortum felaketine rağmen tanzim satışların ihtiyacı karşılanmaya başlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 50 tanzim satış noktası için yaptığı alımlar Antalya'nın Kaş ilçesinden sevk edilmeye başlandı. Bir günde 16 TIR ile 350 ton ürün İstanbul'a gönderildi.Ürün alımlarında Tarım Kredi Kooperatifleri devreye girdi. Tarım Kerdi Kooperatifleri Antalya Bölge Birliği Müdürü Yakup Kasal, belediyenin ürün talebini bir gün önceden kendilerine ilettiğini söyledi. Kasal, "Biz kendilerine her ürünün seradaki fiyatını bildiriyoruz. Onlarda bizden hangi üründen ne kadar istediğini bildiriyor. Ona göre üreticilerle görüşüp mal alımını yaparak hale götürüyoruz ve sevkiyatı oradan yapıyoruz" dedi.Sebzedeki manipülasyonu kıran tanzim satışı için tarladan alınan bir kilo domates Kaş'ta Hali'nde 2.5 lira mal ediliyor. Buna 1 lira nakliye maliyeti ekleyen belediye bir kilo domatesi 3.5 liraya tüketiciye ulaştırıyor. Hava şartları nedeniyle tarlada ürünün az olması fiyatların yüksek olmasında önemli rol oynarken güneşin kendini göstermesi ile bu rakamların daha da düşeceği belirtildi.ANTALYA bulunan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, son günlerde sıkça gündeme gelen sebze- meyve fiyatlarıyla ilgili konuştu. Antalya'da çiftçinin 2 liraya sattığı ürünün, İstanbul ve Ankara gibi şehirlerde yüzde 300- 400 artışla tüketiciye satıldığını belirten Çavuşoğlu, "Çiftçinin aldığı para düşük, tüketicinin ödediği ücret yüksek. Aradaki yüzde 400 parayı kim kazanıyor? Çiftçi kazanacak, malının değerini alacak. Tüketiciler de makul fiyata alacak, aradaki rantçılar ortadan kalkacak" dedi.