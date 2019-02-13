Tur rehberinin feci ölümü

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde Quad Safari turunda turistlerin ATV'sinin üzerinde fotoğraf çekerken aracı kayarak 20 metrelik uçurumdan düşen Önder Ertokmaç (48) 20 hayatını kaybetti.5 yıldır aynı bölgede rehberlik yapan Ertokmaç'ın cenazesi İstanbul Silivri ilçesi Beşler köyüne götürüldü. İtfaiye ve polisi alarma geçiren olay Manavgat'a bağlı Bucak Şeyhler Mahallesi'nde meydana geldi. Turistlerle çıktığı safari turunda doğa harikası Yer Köprü mevkiinde yolun kenarında durarak turistlerin fotoğrafını çeken Önder Ertokmaç, ATV aracının üstünden 20 metrelik uçurumdan aşağıya düştü. Bu sırada ilerleyen grup arkadan tur rehberini gelmediğini fark edince geri döndü. 20 dakikalık aramanın ardından Ertokmaç'ın fotoğraf çektiği yerde, uçuruma düştüğü anlaşıldı. Hemen durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarın ardından olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekibi ile jandarma timleri kurtarma çalışması başlattı.Ertokmaç'ın motorla birlikte düştüğünü, 13 metre su içerisinde sürüklenerek hayatını kaybettiğini belirledi. 1 saatlik çalışmanın ardından Ertokmaç'ın cenazesi sedyeye bağlanarak yukarı çıkarıldı. Antalya Adli tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Önder Ertokmaç'ın cenazesi ağabey Tuncel ErErkoç tarafından alındı. Acılı ağabey, "İngilizce ve Almanca biliyordu. Beş yıldır aynı bölgede rehberlik yapıyordu. Bölgeyi avucunun içi gibi biliyordu. Çok üzgünüz" diye konuştu.