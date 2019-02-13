Yetenekler keşfedildi

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in gençleri spora teşvik etmek, spor altyapısı oluşturmak ve Antalya'dan milli sporcular yetiştirmek hedefiyle 2014 yılında başlattığı Okullar Ligi, sayesinde birçok genç sporcu profesyonelliğe adım atıyor. HOCALAR ANTALYA'DANBüyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen Okullar Ligi'nde,Okullar Ligi'nde keşfedilen gençlerden bazıları Antalyaspor formasıyla Süper Lig'de top koştururken, kimi de Milli Takım formasını terletiyor.Futbolun gözdesi olan genç sporcular, kendilerini bu fırsatı sağlayan Menderes Türel'e teşekkür ederek öğrencileri Okullar Ligi'ne çağırıyorlar.Okullar Ligi'ne Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu öğrencisiyken okul takımı ile birlikte katıldım. İki yıl burada futbol oynadım. Okullar Ligi sporcuların kendi yeteneklerini keşfetmeleri adına başarılı bir organizasyon. Gençlere yatırım açısından keyifli ve güzel bir proje. Kendimi gösterebilmek adına benim için de iyi bir basamak oldu. Bu proje devam ettiği sürece birçok sporcu alt yapıya kazandırılacaktırAntalyaspor'un ilk 11'inin vazgeçilmezi olan Doğukan Sinik ise "Futbola mahalle aralarında top oynayarak başladım. Okullar Ligi hepsinden heyecanlı oluyor, okulu temsil ediyorsunuz. Antalya'nın çocuğu olup bu takımda oynamak büyük bir heyecan ve büyük bir gurur. Herkese nasip olmaz" diye konuştu.İki yıl Okullar Ligi'nde top koşturan Spor Lisesi öğrencileri Cenk ve Berkay gösterdikleri başarının ardından Antalyaspor'da profesyonel oyuncu olmayı başardı. Ardından Futsal U19 Milli Takımı'ndan davet alan futbolcular, "Hayalini kurduğumuz tek şey milli formayı giymekti. Okullar Ligi bize önce Antalyaspor'un kapısını açtı. Şimdi de milli takımın kampına çağrıldık" şeklinde konuştu.Okullar Ligi Projesiyle önce Antalyaspor ardından Milli Takım'la ile tanışan Mustafa İnan, "Profesyonel olarak Antalyaspor futbolcusu olmama vesile olan bu projenin mimarı Menderes Türel'e çok teşekkür ediyorum" dedi.Okullar Ligi'nden geçen ve Antalyaspor alt yapısında ter döken Mustafa Erdilman da, "Okullar Ligi sayesinde oynadığım maç sayısını artırarak kendimi daha fazla geliştirme fırsatı buldum. Ayrıca farklı takımlarda oynayarak farklı hocalar tarafından izlendiğime şahit oldum. Bu benim için büyük bir fırsattı. Bu sayede U-14 Milli Takımı'na davet edildim. Çok mutluyum" dedi.