Danışman FETÖ’den

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DSP Muratpaşa Belediye Başkan Adayı CHP eski Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan, DSP Antalya İl Başkanlığı aday tanıtım toplantısında, aday olduğu ilçenin belediye başkanı Ümit Uysal'ı sert sözlerle eleştirdi. Sapan, Muratpaşa Belediyesi'nin FETÖ'ye bulaştığını söyledi.Tutuklu olan FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan'ın iş yaptığı belediyeler arasında Muratpaşa Belediyesi'nin de olduğunu belirten Sapan, "17-25 Aralık sonrasındaki FETÖ soruşturmaları ciddiye alınmalı. Burada söz konusu kişi Erkan Karaarslan'dır. Erkan Karaarslan tüm Türkiye'nin FETÖ belediyeler imamıdır ve çeşitli belediyelerde iş yapmıştır. Bunların içinde Muratpaşa Belediyesi de vardır" dedi.Karaarslan'ın Muratpaşa Belediye Başkanı'nın da danışmanı olduğunu kaydeden Sapan, "Danışman nedir, en yakınındaki insandır. Danışılan kişidir. Kime danışıyorsun? FETÖ'nün belediyeler imamına danışıyorsun. Kıbrıs'ta bir araya gelip burada danışmanlık alıyorsun, yetmiyor bir de şirket kurduruyorsun. Türkiye'nin hiçbir yerinde ilçe belediyeleri şirket kurmaz yasalara aykırıdır. Hülle yoluyla birtakım yasaları arkadan dolanarak şirket kuruyorsunuz, o şirket üzerinden de bir yerlere bir şeyler aktarıyorsunuz. İhale yapıp finans sağlıyorsunuz. Belediyelerin üzerinden yapılan ihalelerin yasal süreçleri başka işliyor, şirketlerin üzerinden yapılan başka. Dolayısıyla şirketi FETÖ'ye kurduruyorsun. Danışmanın FETÖ. Bir de ona 160 bin lira para aktarıyorsun. Bu 160 bin lira himmet midir, zimmet midir, nedir? Bunu sorgulamak lazım. Benim iddialarım gerçektir ve altı da dolu. Adam da ölmemiştir. Mersin'de cezaevinde tutukludur. Önce serbest bıraktılar sonra tekrar tutukladılar. Şimdi bülbül gibi şakıyor. Ümit Uysal, beni mahkemelerle sindirmeye kalkacaksa ben antrenmanlıyım. Benim hayatım mahkemelerde geçti. Hali hazırda 30-40 davam var. O, o evin önünü önce süpürecek" diye konuştu.CHP'nin 2010'da alçakça yapılan bir komplodan sonra zehirlendiğini iddia eden Sapan, "CHP'ye bulaşmayan hiçbir hastalık yoktur. FETÖ bulaşmıştır, hırsızlık bulaşmıştır. Artık yeni CHP şaibelidir. CHP kanserli bir ağaçtır. CHP'yi kımıl zararlıları sarmıştır. Bu kanserli hücreleri, o çürük meyveleri sarsarak dökmemiz lazımdır. Bu şarttır" ifadelerini kullandı.