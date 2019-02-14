Her takım için adalet

Aytemiz Alanyaspor'da Göztepe maçının hakemi Fırat Aydınus'a tepkiler dinmiyor. Futbol Şube Sorumlusu Metin Fahri Özçelik, Göztepe maçında hakem Fırat Aydınus'un verdiği kritik kararların, mağlubiyetlerinde başrolü oynadığını ifade etti. Özçelik, "Borges kırmızı kart görmesi gerekirken sarı kartla geçiştirildi. Karşılaşmanın son dakikasında Ghilas'ın, Baiano'yu eliyle iterek golü attı. VAR'a rağmen gol kararı verdi. Aydınus maçın sonucunu doğrudan etkileyecek hatalı kararlar verdi"
dedi. Özçelik, hakemlerin büyük, küçük fark etmez her takım için adil kararlar vermesi gerektiğini vurguladı. ÇİFTE MESAİ İLE HAZIRLIK G
öztepe karşısında alınan 3-2'lik yenilgiyi unutmaya çalışan Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçına kilitlendi. Salı gününü izinli olarak geçiren turuncu-yeşilli futbolcular, dün saat 11.00 ve 16.30'da çift antrenman yaparak zorlu maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktör Sergen Yalçın futbolcularını yaptıkları hatalar nedeniyle uyarırken, futbolcularından Trabzonspor maçını kazanıp, yeni bir seriye geçmelerini istedi.