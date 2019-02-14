Her takım için adalet

BUGÜN NELER OLDU

Aytemiz Alanyaspor'da Göztepe maçının hakemi Fırat Aydınus'a tepkiler dinmiyor. Futbol Şube Sorumlusu Metin Fahri Özçelik, Göztepe maçında hakem Fırat Aydınus'un verdiği kritik kararların, mağlubiyetlerinde başrolü oynadığını ifade etti. Özçelik,dedi. Özçelik, hakemlerin büyük, küçük fark etmez her takım için adil kararlar vermesi gerektiğini vurguladı.öztepe karşısında alınan 3-2'lik yenilgiyi unutmaya çalışan Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçına kilitlendi.Teknik Direktör Sergen Yalçın futbolcularını yaptıkları hatalar nedeniyle uyarırken, futbolcularından Trabzonspor maçını kazanıp, yeni bir seriye geçmelerini istedi.