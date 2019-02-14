Kepez küçük bir Türkiye mozaiği

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü Doğu ve Güneydoğu kökenli vatanlaşın buluşmasına katıldı. Başkan Türel ile birlikte ortaya koydukları performanstan mutlu olduklarının altını çizen Tütüncü, "Kepez aslında küçük bir Türkiye. 80 vilayetimizden hemşerilerimiz yaşıyor. Barış, birlik içinde bir yaşama sahipler. Her adımda onların yaşam kalitelerini yükseltiyoruz" diye konuştu.Muhalif siyasi parti yöneticilerine hitaben konuşan Tütüncü, "Kendi aralarında birliği sağlayamayanlar, kendi arkadaşlarıyla tokalaşamayanlar, bize nasıl birlik ve beraberlik getirsinler. Bakmayın aynalı laflar ettiklerine, 'sen ben yok biz varız' diyorlar ya, kendi aralarında birliği sağlayamamışlarken bizi mi birlik yapacaklar. Kendi ilçelerini yönetirken vizyon yokken şehre mi vizyon sağlayacaklar" açıklamasında bulundu.